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Регион
Опубликовано 15 июня 2022, 09:31
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Обстрелы ВСУ сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азот"

Народная милиция ЛНР: Украинские военные обстреляли гуманитарный коридор с завода "Азот" в Северодонецке

Эвакуация мирных жителей из промышленной зоны завода "Азот" в Северодонецке оказалась сорвана из-за обстрелов гуманитарного коридора со стороны украинских военных. Об этом сообщил журналистам в среду начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин (позывной Эколог).

"В 8:00 уже был [Народной милицией ЛНР] накрыт ковёр (гумкоридор), в 8:10–8:20 уже начался сначала миномётный обстрел. Конкретно работали по тому району, где мы стояли. Точка [эвакуации] была назначена возле ангара, туда начал работать миномёт, после миномёта через три-четыре минуты начал работать танк. Начали разрушать дома, и не было никакого смысла там оставаться", — приводит его слова "Луганскинформцентр".

В свою очередь, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала сообщил, что по состоянию на 11:30 утра (время совпадает с московским) "никаких движений на территории "Азота" нет, никто белых флагов не вывешивал".

"Я могу сказать, что мы будем всё равно следить до 8 часов вечера, может быть, ситуация изменится", — уточнил он.

ВС РФ 15 июня откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с завода "Азот"
ВС РФ 15 июня откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с завода "Азот"

Ранее стало известно, что украинские силовики могут удерживать на заводе "Азот" в Северодонецке до 1,2 тысячи мирных жителей. По данным помощника министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталия Киселёва, там находится 127 детей, при этом у людей нет воды, продуктов питания и лекарств.

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vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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