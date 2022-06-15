Обстрелы ВСУ сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азот"

Эвакуация мирных жителей из промышленной зоны завода "Азот" в Северодонецке оказалась сорвана из-за обстрелов гуманитарного коридора со стороны украинских военных. Об этом сообщил журналистам в среду начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин (позывной Эколог).

"В 8:00 уже был [Народной милицией ЛНР] накрыт ковёр (гумкоридор), в 8:10–8:20 уже начался сначала миномётный обстрел. Конкретно работали по тому району, где мы стояли. Точка [эвакуации] была назначена возле ангара, туда начал работать миномёт, после миномёта через три-четыре минуты начал работать танк. Начали разрушать дома, и не было никакого смысла там оставаться", — приводит его слова "Луганскинформцентр".

В свою очередь, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала сообщил, что по состоянию на 11:30 утра (время совпадает с московским) "никаких движений на территории "Азота" нет, никто белых флагов не вывешивал".

"Я могу сказать, что мы будем всё равно следить до 8 часов вечера, может быть, ситуация изменится", — уточнил он.