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Регион
Опубликовано 15 июня 2022, 03:42
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ВСУ могут удерживать на заводе "Азот" 1,2 тысячи мирных жителей

В ЛНР заявили, что на "Азоте" заложниками могут быть 1,2 тысячи гражданских

Украинские силовики могут удерживать на заводе "Азот" в Северодонецке до 1,2 тысячи мирных жителей. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Сейчас в Северодонецке где-то 1–1,2 тысячи гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории "Азота". Их там удерживают насильственно и уже долгое время", — приводит ТАСС его слова.

По данным Киселёва, там 127 детей, при этом у людей нет воды, продуктов питания, лекарств.

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Лайф напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о больших потерях ВСУ в Северодонецке и под Харьковом. Донбасское направление он назвал ключевым в определении того, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.

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Александр Река

Андрей Григорьев
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