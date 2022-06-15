ВСУ могут удерживать на заводе "Азот" 1,2 тысячи мирных жителей

Украинские силовики могут удерживать на заводе "Азот" в Северодонецке до 1,2 тысячи мирных жителей. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Сейчас в Северодонецке где-то 1–1,2 тысячи гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории "Азота". Их там удерживают насильственно и уже долгое время", — приводит ТАСС его слова.

По данным Киселёва, там 127 детей, при этом у людей нет воды, продуктов питания, лекарств.