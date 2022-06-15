Кадыров прокомментировал сообщения об оттеснении "Ахмата" из Северодонецка

Информация о том, что украинские военные якобы оттеснили из Северодонецка чеченское спецподразделение "Ахмат", является очередным фейком украинских пропагандистов. С соответствующим опровержением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"К нам поступило опровержение очередной украинской лжи о том, что якобы спецподразделение "Ахмат" оттесняют. И что немаловажно, выведено из строя... Само собой, данная информация — очередная утка от украинских СМИ. С каждым разом инфовбросы всё абсурднее", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он добавил, что такие фейки легко опровергнуть банальными видеодоказательствами, которые он и предоставил.

"Всё тот же доброжелательный Апты Аронович [Алаудинов, помощник главы Чечни] на всё той же машине с номерами "Ахмат" пытается отыскать прославленные "оттесняющие войска" по всему Северодонецку", — написал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что жилые кварталы Северодонецка по-прежнему остаются под контролем союзных сил. Он заверил, что контрнаступлением со стороны ВСУ, СБУ и нацбатов даже и не пахнет.

"Пора бы уже спуститься с небес на землю и сделать хоть что-нибудь из всего заявленного. Иначе потеряете не только уважение, но и аудиторию", — заключил Кадыров.