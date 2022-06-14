Кадыров сообщил об освобождении Камышевахи в ЛНР

Завершился последний этап по освобождению посёлка Камышеваха (ЛНР) от украинских националистов. Об этом заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченские бойцы эвакуируют и помогают местной жительнице. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Он подчеркнул, что личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне под командованием Героя России Замида Чалаева, а также бойцы 6-го Казачьего полка "зачистили всё до последнего дома".

"Немало живой силы и средств было выделено Киевом с целью удержать стратегически важный населённый пункт. <...> Весть о приближении чеченских спецподразделений является для укронацистов сигналом к немедленному отступлению. И даже будучи в меньшинстве, наши ребята вселяют в них неподдельный ужас", — отметил Кадыров у себя в телеграм-канале.

Также он добавил, что чеченские бойцы с пониманием и сочувствием относятся к мирным жителям. В частности, они помогают им с эвакуацией и оказывают различную помощь.