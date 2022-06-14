Осуждённый пожизненно военный РФ Шишимарин оспорил приговор суда Украины

Адвокат пленного военнослужащего Российской Федерации Вадима Шишимарина Виктор Овсянников подал апелляцию на решение суда Украины о пожизненном заключении из-за обвинения в убийстве мирного жителя. Об этом заявил телеканал Незалежной "Общественное телевидение".

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Лайф напоминает, что 23 мая украинский суд приговорил российского контрактника Шишимарина к пожизненному заключению. 21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Украинская сторона утверждает, что парень свою вину признал и раскаялся. Затем стало известно, что Киев допустил обмен россиянина, однако на кого, пока не известно.