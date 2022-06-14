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Опубликовано 14 июня 2022, 15:43
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Осуждённый пожизненно военный РФ Шишимарин оспорил приговор суда Украины

Адвокат военного РФ Шишимарина подал апелляцию на пожизненный приговор суда Украины

Адвокат пленного военнослужащего Российской Федерации Вадима Шишимарина Виктор Овсянников подал апелляцию на решение суда Украины о пожизненном заключении из-за обвинения в убийстве мирного жителя. Об этом заявил телеканал Незалежной "Общественное телевидение".

"Подали апелляцию. Ждём рассмотрения. Любой человек, я думаю, получивший пожизненное заключение, не обрадуется такому приговору", — сказал Овсянников.

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Лайф напоминает, что 23 мая украинский суд приговорил российского контрактника Шишимарина к пожизненному заключению. 21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Украинская сторона утверждает, что парень свою вину признал и раскаялся. Затем стало известно, что Киев допустил обмен россиянина, однако на кого, пока не известно.

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ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Никита Осипов
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