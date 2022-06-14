США планируют передавать Украине разведданные для нанесения ударов при помощи РСЗО
США планируют передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Запад поставляет Незалежной. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединённых Штатов Америки по политическим делам Колин Кол.
"Мы предоставим украинцам то, что им необходимо для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать", — сказал он.
По словам Кола, при использовании РСЗО нет необходимости в применении большого числа боеприпасов, так как речь идёт о высокоточных комплектах большой мощности, которые позволят добиться "существенного воздействия".
Ранее Лайф писал, что в Киеве пожаловались на недостаток количества РСЗО, обещаемых Западом. Как считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Незалежной необходимо как минимум 60 реактивных систем залпового огня.
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