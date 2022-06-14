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Регион
Опубликовано 14 июня 2022, 19:43
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Зеленский сообщил о больших потерях ВСУ в Северодонецке и под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооружённые силы его страны несут болезненные потери в Северодонецке и в Харьковской области. Он сказал об этом в традиционном вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что "на Донбассе самые жестокие бои — в Северодонецке и городах рядом с ним", потери там "болезненны, но надо держаться". Донбасское направление Зеленский назвал ключевым в определении того, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.

Президент Украины добавил, что болезненные потери есть и в Харьковской области, где российская армия, как он отметил, пробует усиливать позиции. Зеленский заверил, что борьба в этом регионе ещё впереди.

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Как сообщал Лайф, ранее глава глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность в победе союзнических сил в ходе спецоперации на Украине.

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ТАСС / Александр Гармаев

Андрей Григорьев
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