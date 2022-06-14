Зеленский сообщил о больших потерях ВСУ в Северодонецке и под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооружённые силы его страны несут болезненные потери в Северодонецке и в Харьковской области. Он сказал об этом в традиционном вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что "на Донбассе самые жестокие бои — в Северодонецке и городах рядом с ним", потери там "болезненны, но надо держаться". Донбасское направление Зеленский назвал ключевым в определении того, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.

Президент Украины добавил, что болезненные потери есть и в Харьковской области, где российская армия, как он отметил, пробует усиливать позиции. Зеленский заверил, что борьба в этом регионе ещё впереди.