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Опубликовано 14 июня 2022, 17:59

Пушилин выразил уверенность в победе союзнических сил в ходе спецоперации на Украине

Пушилин: Спецоперация на Украине закончится полнейшей победой союзнических сил

Проводимая Россией спецоперация на Украине закончится полнейшей победой союзнических сил. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе заседания рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и Мариуполем.

"Безусловно, специальная военная операция для нас — освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений", — сказал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что сейчас настал исторический момент, когда восстанавливается справедливость "по всем направлениям". Он поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за личное участие в восстановлении Мариуполя и подчеркнул важность этой поддержки.

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Ранее Лайф писал, что ДНР запросила помощи у России в связи с участившимися обстрелами. По словам Пушилина, в ближайшее время для решения вопроса будут привлечены дополнительные силы, в том числе силы Российской армии.

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ТАСС / Николай Тришин

Никита Осипов
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