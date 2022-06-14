Пушилин выразил уверенность в победе союзнических сил в ходе спецоперации на Украине

Проводимая Россией спецоперация на Украине закончится полнейшей победой союзнических сил. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе заседания рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и Мариуполем.

"Безусловно, специальная военная операция для нас — освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений", — сказал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что сейчас настал исторический момент, когда восстанавливается справедливость "по всем направлениям". Он поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за личное участие в восстановлении Мариуполя и подчеркнул важность этой поддержки.