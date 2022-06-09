Пушилин назвал сроки проведения трибунала над украинскими неонацистами с "Азовстали"

Суд над украинскими боевиками, вышедшими с "Азовстали" в Мариуполе, пройдёт в течение лета. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, разрабатываются необходимые документы, а профильные ведомства готовятся к промежуточному этапу процесса.