Пушилин назвал сроки проведения трибунала над украинскими неонацистами с "Азовстали"
Суд над украинскими боевиками, вышедшими с "Азовстали" в Мариуполе, пройдёт в течение лета. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, разрабатываются необходимые документы, а профильные ведомства готовятся к промежуточному этапу процесса.
"Над неонацистами – гражданами Украины, над батальоном "Азов" планируется проведение трибунала. <…> До конца лета точно проведём, здесь затягивать не стоит, [на это] есть запрос общества", — пояснил он в эфире Первого канала.
Ранее Лайф писал, что в ДНР содержится около 2,3 тысячи пленных с "Азовстали". С ними работают следователи, решение об их судьбе вынесет суд. Сдавшиеся боевики, которым потребовалась медицинская помощь, предстанут перед трибуналом после лечения.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ