В ЛНР сообщили о гибели 13 человек в результате обстрела ВСУ города Стаханова
Коммунальщики Стаханова пытаются справиться с последствиями обстрела города украинскими силовиками. Фото © Telegram / "Стаханов и мир"
В результате обстрела украинскими силовиками города Стаханова в ЛНР зафиксированы не двое, как сообщалось ранее, а тринадцать погибших, заявил в своём телеграм-канале посол республики в России Родион Мирошник.
Коммунальщики Стаханова пытаются справиться с последствиями обстрела города ВСУ. Фото © Telegram / "Стаханов и мир"
"Количество погибших в результате удара Украиной по мирному городу Стаханову выросло до тринадцати человек", — сообщил он.
Напомним, что в 5:00 украинские военные обстреляли луганский город Стаханов при помощи реактивной системы залпового огня "Град". Ранее Лайф публиковал видео последствий обстрела Стаханова "Градами", в ходе которого погибли люди.