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Опубликовано 9 июня 2022, 15:36

В ЛНР сообщили о гибели 13 человек в результате обстрела ВСУ города Стаханова

Коммунальщики Стаханова пытаются справиться с последствиями обстрела города украинскими силовиками. Фото © Telegram / "Стаханов и мир"

Коммунальщики Стаханова пытаются справиться с последствиями обстрела города украинскими силовиками. Фото © Telegram / "Стаханов и мир"

В результате обстрела украинскими силовиками города Стаханова в ЛНР зафиксированы не двое, как сообщалось ранее, а тринадцать погибших, заявил в своём телеграм-канале посол республики в России Родион Мирошник.

Коммунальщики Стаханова пытаются справиться с последствиями обстрела города ВСУ. Фото © Telegram / "Стаханов и мир"

Коммунальщики Стаханова пытаются справиться с последствиями обстрела города ВСУ. Фото © Telegram / "Стаханов и мир"

"Количество погибших в результате удара Украиной по мирному городу Стаханову выросло до тринадцати человек", — сообщил он.

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Напомним, что в 5:00 украинские военные обстреляли луганский город Стаханов при помощи реактивной системы залпового огня "Град". Ранее Лайф публиковал видео последствий обстрела Стаханова "Градами", в ходе которого погибли люди.

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Анатолий Симоненко
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