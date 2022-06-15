Минобороны показало быт солдат во время "Операции Z"

Тестомесильная машина в лесу, стиральные машины-автоматы под тентом, душевые кабины из полиэтилена и совсем настоящая парикмахерская. Министерство обороны РФ опубликовало видео военно-полевого быта российских военных в ходе "Операции Z".

Материально-техническое обеспечение подразделений ВС РФ в поле. Видео © Telegram-канал / Минобороны РФ

Непрерывное обеспечение подразделений ВС РФ всем необходимым даже на самых отдалённых позициях организуют военнослужащие МТО Западного военного округа.

"Особое внимание уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развёртывания и дислокации", — сообщает Минобороны.

У бойцов свежеиспечённый хлеб, салаты, колбаса, на горячее — первое-второе, десерты. Можно помыться, побриться и переодеться в свежую одежду.