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Опубликовано 15 июня 2022, 03:28
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Минобороны показало быт солдат во время "Операции Z"

Минобороны показало, как обеспечивают быт российских военных в "Операции Z"

Тестомесильная машина в лесу, стиральные машины-автоматы под тентом, душевые кабины из полиэтилена и совсем настоящая парикмахерская. Министерство обороны РФ опубликовало видео военно-полевого быта российских военных в ходе "Операции Z".

Материально-техническое обеспечение подразделений ВС РФ в поле. Видео © Telegram-канал / Минобороны РФ

Непрерывное обеспечение подразделений ВС РФ всем необходимым даже на самых отдалённых позициях организуют военнослужащие МТО Западного военного округа.

"Особое внимание уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развёртывания и дислокации", — сообщает Минобороны.

У бойцов свежеиспечённый хлеб, салаты, колбаса, на горячее — первое-второе, десерты. Можно помыться, побриться и переодеться в свежую одежду.

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Как сообщал Лайф, ранее Минобороны показало ещё одну малоизвестную сторону работы военных — раскрыло, что предшествует удару "Искандеров" в ходе "Операции Z".

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Telegram-канал / Минобороны РФ

Арина Родионова
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