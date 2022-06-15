В Сватове ранен ребёнок при ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ

В результате удара украинских силовиков из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Сватово в ЛНР ребёнок 2011 года рождения получил тяжёлые ранения. Повреждён аграрный лицей и линия электропередачи. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Слаженными действиями подразделений ПВО НМ ЛНР ракета была сбита в районе населённого пункта Фомовка Сватовского района, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты тяжёлые ранения получил ребёнок 2011 года рождения", — заявил Филипоненко.

На месте происшествия работают подразделения МЧС и военной комендатуры Народной милиции ЛНР.