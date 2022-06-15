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Опубликовано 15 июня 2022, 03:11

В Сватове ранен ребёнок при ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ

Народная милиция ЛНР сообщила о ранении ребёнка из-за удара ВСУ "Точкой-У" по Сватово

В результате удара украинских силовиков из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Сватово в ЛНР ребёнок 2011 года рождения получил тяжёлые ранения. Повреждён аграрный лицей и линия электропередачи. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Слаженными действиями подразделений ПВО НМ ЛНР ракета была сбита в районе населённого пункта Фомовка Сватовского района, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты тяжёлые ранения получил ребёнок 2011 года рождения", — заявил Филипоненко.

На месте происшествия работают подразделения МЧС и военной комендатуры Народной милиции ЛНР.

Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"
Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"

Лайф напоминает: ранее губернатор Брянской области предположил, что удар по селу Займище мог быть нанесён тоже "Точкой-У". Ракета, по его словам, взорвалась в огороде одного из домов.

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Артем Порвин
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