ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2022, 01:55
13314

Морпеху ВСУ предъявили обвинение в попытке зарезать прапорщика из ДНР

Украинскому морпеху предъявили обвинение в попытке убийства прапорщика из ДНР

Следственный комитет РФ предъявил официальное обвинение старшему матросу 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрию Евгану. Он пытался убить попавшего в плен прапорщика Народной милиции ДНР — нанёс несколько ударов ножом, но мужчина чудом выжил.

"Следователи накануне предъявили Евгану официальное обвинение в рамках уголовного дела о незаконных методах ведения войны, возбуждённого ГСУ СК РФ. Вину мой подзащитный полностью признаёт и раскаивается в содеянном", приводит ТАСС слова адвоката Евгана Игоря Вагина.

Боец ДНР признался в желании "разорвать" едва не убившего его морпеха ВСУ при встрече
Боец ДНР признался в желании "разорвать" едва не убившего его морпеха ВСУ при встрече

Лайф напоминает, что ранее этот украинский морпех расплакался после встречи с бойцом ДНР, которого пытался убить. Он попросил прощения за свой поступок.

BannerImage

Кадр из видеосюжета / "Россия-1"

Артем Порвин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar