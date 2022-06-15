Морпеху ВСУ предъявили обвинение в попытке зарезать прапорщика из ДНР
Украинскому морпеху предъявили обвинение в попытке убийства прапорщика из ДНР
Следственный комитет РФ предъявил официальное обвинение старшему матросу 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрию Евгану. Он пытался убить попавшего в плен прапорщика Народной милиции ДНР — нанёс несколько ударов ножом, но мужчина чудом выжил.
"Следователи накануне предъявили Евгану официальное обвинение в рамках уголовного дела о незаконных методах ведения войны, возбуждённого ГСУ СК РФ. Вину мой подзащитный полностью признаёт и раскаивается в содеянном", — приводит ТАСС слова адвоката Евгана Игоря Вагина.
Лайф напоминает, что ранее этот украинский морпех расплакался после встречи с бойцом ДНР, которого пытался убить. Он попросил прощения за свой поступок.
Кадр из видеосюжета / "Россия-1"