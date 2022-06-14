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Опубликовано 14 июня 2022, 19:06

Губернатор Брянской области: Удар по селу Займище мог быть нанесён "Точкой-У"

Удар по селу Займище в Брянской области со стороны Вооружённых сил Украины мог быть нанесён с помощью ракетного комплекса "Точка-У". Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело. Как говорят военные, нанесён был удар "Точкой-У", — сказал Богомаз.

Он подчеркнул, что удар наносился не по военным объектам, а по жилым домам. Ракета, по его словам, взорвалась в огороде одного из домов в восемь часов утра. В результате атаки со стороны ВСУ пострадали мужчина и женщина, они были отправлены в Клинцовскую районную больницу в состоянии средней тяжести.

Появились фотографии последствий обстрела ВСУ села в Брянской области
Появились фотографии последствий обстрела ВСУ села в Брянской области

Как сообщал Лайф, ранее были данные о шести пострадавших, двоим из них понадобилась медицинская помощь. Всего повреждены около 50 домов.

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ТАСС / Виктор Толочко

Никита Осипов
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