Губернатор Брянской области: Удар по селу Займище мог быть нанесён "Точкой-У"

Удар по селу Займище в Брянской области со стороны Вооружённых сил Украины мог быть нанесён с помощью ракетного комплекса "Точка-У". Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело. Как говорят военные, нанесён был удар "Точкой-У", — сказал Богомаз.

Он подчеркнул, что удар наносился не по военным объектам, а по жилым домам. Ракета, по его словам, взорвалась в огороде одного из домов в восемь часов утра. В результате атаки со стороны ВСУ пострадали мужчина и женщина, они были отправлены в Клинцовскую районную больницу в состоянии средней тяжести.