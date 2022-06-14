Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО

В намеченном на конец июня саммите НАТО Финляндия и Швеция смогут принять участие в качестве приглашённых стран, заявила посол США при альянсе Джулианн Смит.

"Наша цель — постараться и увидеть, что мы можем пригласить Швецию и Финляндию за стол в Мадриде в качестве приглашённых. Многие из нас надеялись, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашённых за столом с другими лидерами", — отметила Смит в ходе пресс-брифинга НАТО.

Смит ещё раз подтвердила уверенность Вашингтона в том, что Финляндия и Швеция всё же рано или поздно, но станут полноценными членами Североатлантического альянса. Несмотря на возражения Турции, уточнила она. Постпред США отметила, что над решением вопросов, поставленных Анкарой, "за закрытыми дверями ведётся работа", хотя в данный момент чего-то более конкретного по этому поводу ей добавить нечего.

Ранее Лайф писал, что канцелярия Эрдогана заявила, что Турция не пойдёт на компромисс по расширению НАТО.