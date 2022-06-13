Канцелярия Эрдогана: Турция не пойдёт на компромисс по расширению НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО, который состоится 28–30 июня в Мадриде, заявит, что Анкара не пойдёт на компромисс в отношении стран, которые "поддерживают терроризм". Об этом сообщили в канцелярии лидера Турецкой Республики.
"Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнёт, что Турция не пойдёт на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации", — указано в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что Анкара поставила десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО. Странам, в частности, было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать веб-сайт организации. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции.