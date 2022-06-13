Канцелярия Эрдогана: Турция не пойдёт на компромисс по расширению НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО, который состоится 28–30 июня в Мадриде, заявит, что Анкара не пойдёт на компромисс в отношении стран, которые "поддерживают терроризм". Об этом сообщили в канцелярии лидера Турецкой Республики.

"Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнёт, что Турция не пойдёт на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации", — указано в сообщении.