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Регион
Опубликовано 13 июня 2022, 22:41

Канцелярия Эрдогана: Турция не пойдёт на компромисс по расширению НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО, который состоится 28–30 июня в Мадриде, заявит, что Анкара не пойдёт на компромисс в отношении стран, которые "поддерживают терроризм". Об этом сообщили в канцелярии лидера Турецкой Республики.

"Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнёт, что Турция не пойдёт на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации", — указано в сообщении.

Финляндия отказалась от вступления в НАТО без Швеции
Финляндия отказалась от вступления в НАТО без Швеции

Ранее Лайф сообщал, что Анкара поставила десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО. Странам, в частности, было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать веб-сайт организации. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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