В Донецке показали последствия удара ВСУ по роддому

В Донецке число погибших мирных жителей в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличилось до четырёх. Погиб в том числе ребёнок. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Последствия удара ВСУ по роддому в Донецке. Видео © VK / Подслушано в Снежном

"В результате сегодняшнего обстрела ВСУ в Донецке погибло четыре человека, включая ребёнка, ещё 22 мирных жителя получили ранения", — говорится в сообщении ведомства.

Под удар украинских ракет РСЗО и снарядов калибра НАТО попал роддом больницы Вишневского в Киевском районе Донецка. Штаб территориальной обороны ДНР опубликовал кадры последствия этого акта агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

"Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище", — призывают в штабе.













В Минздраве ДНР уточнили, что пациенты роддома не пострадали. Частично повреждены остекление и двери. Роженицам пришлось спасаться во внутренних помещениях здания.

"С целью обеспечения безопасности пациенток, в том числе беременных, и персонала больницы все перемещены в укрытия и подвальные помещения до стабилизации ситуации", — заявили в Минздраве.