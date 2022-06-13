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Регион
Опубликовано 13 июня 2022, 19:31
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В Донецке показали последствия удара ВСУ по роддому

Число жертв обстрела Донецка увеличилось до четырёх

В Донецке число погибших мирных жителей в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличилось до четырёх. Погиб в том числе ребёнок. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Последствия удара ВСУ по роддому в Донецке. Видео © VK / Подслушано в Снежном

"В результате сегодняшнего обстрела ВСУ в Донецке погибло четыре человека, включая ребёнка, ещё 22 мирных жителя получили ранения", — говорится в сообщении ведомства.

Под удар украинских ракет РСЗО и снарядов калибра НАТО попал роддом больницы Вишневского в Киевском районе Донецка. Штаб территориальной обороны ДНР опубликовал кадры последствия этого акта агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

"Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище", призывают в штабе.

  • Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
    Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
  • Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
    Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
  • Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
    Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
  • Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
    Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
  • Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
    Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
  • Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR
    Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR

Результат обстрела роддома в Донецке со стороны ВСУ. Фото © Telegram / TRO_DPR

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  • В Минздраве ДНР уточнили, что пациенты роддома не пострадали. Частично повреждены остекление и двери. Роженицам пришлось спасаться во внутренних помещениях здания.

"С целью обеспечения безопасности пациенток, в том числе беременных, и персонала больницы все перемещены в укрытия и подвальные помещения до стабилизации ситуации", — заявили в Минздраве.

ДНР запросила помощи у России в связи с участившимися обстрелами
ДНР запросила помощи у России в связи с участившимися обстрелами

Как ранее сообщал Лайф, в ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликта. ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. Обстрелы велись с интервалом в несколько минут, за день по городу было выпущено уже свыше ста снарядов.

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Telegram / ШТАБ ТерО ДНР

Артем Порвин
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