Центр по приёму украинских беженцев в Праге закроется из-за перегрузки

Центр по приёму беженцев с Украины, который находится в Праге, прекратит работу из-за большого количества эмигрантов. Об этом заявил мэр чешской столицы Зденек Гржиб.

"Со среды данный центр прекращает свою работу. Мы надеемся, что правительство сумеет перераспределить потоки беженцев, чтобы они более равномерно направлялись во все края республики", — сказал он.

Гржиб подчеркнул, что Прага не располагает возможностями для размещения новых беженцев. В пятницу мэр города планирует снова поднять тему о более равномерном распределении прибывающих людей в ходе встречи с премьер-министром Петром Фиалой, который уже раскритиковал решение о закрытии центра.