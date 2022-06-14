В США заявили, что западные Javelin неэффективны на Украине

Использование противотанкового ракетного комплекса Javelin на Украине теряет эффективность из-за отсутствия техподдержки. Об этом сообщается в материале американской газеты Washington Post.

"По словам украинских командиров и западных добровольцев, теряется эффективная и своевременная материально-техническая помощь: такие вещи, как учебные модули, запасные батареи и другие предметы первой необходимости, на которые полагаются сами американские военные", — сказано в публикации.

Сообщается, что украинские военные заявили о неработоспособности некоторых ПТРК. По словам ветерана Армии США Марка Хейворда, солдаты Незалежной обратились за помощью к двум американцам, которые изъяли электрические компоненты из "Джавелинов". Такие ПТРК считались неисправными, пока не выяснилось, что они не работали из-за того, что украинские бойцы переводили инструкцию пользователя к системам с помощью Google Translate.

В материале подчёркивается, что Javelin сложнее в применении, чем другие виды переносных ракет, однако солдаты Незалежной лишены возможности звонить в call-центры при возникновении проблем с их использованием. Кроме того, в ПТРК отсутствуют две компьютерные программы, которые американская армия считает важными в программе обучения этой системе.