Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"
СЦКК: Силами ПВО ЛНР уничтожена выпущенная ВСУ "Точка-У" над Красным Лучом
Противовоздушной обороной ЛНР уничтожена ракета тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У" над Красным Лучом. Как сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в представительстве ЛНР, она была выпущена Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
"В 20:50 (совпадает с мск. — Прим. ред.) силами нашей ПВО над г. Красный Луч уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооружённых формирований Украины с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут)", — сообщило представительство в своём телеграм-канале.
Детали уточняются. По предварительной информации СЦКК, погибших и пострадавших нет.
Как писал Лайф ранее, член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что Украина перешла в регионе к терроризму. А в Донецке показали последствия удара ВСУ по роддому.
Wikipedia / Никиспики