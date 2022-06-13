Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"

Противовоздушной обороной ЛНР уничтожена ракета тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У" над Красным Лучом. Как сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в представительстве ЛНР, она была выпущена Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

"В 20:50 (совпадает с мск. — Прим. ред.) силами нашей ПВО над г. Красный Луч уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооружённых формирований Украины с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут)", — сообщило представительство в своём телеграм-канале.

Детали уточняются. По предварительной информации СЦКК, погибших и пострадавших нет.