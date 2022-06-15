С завода "Азот" случайно вышел один из 75 удерживаемых ВСУ гражданских
НМ ЛНР: С завода "Азот" случайно вышел один из 75 удерживаемых ВСУ гражданских
С территории химкомбината "Азот" в Северодонецке сегодня утром вышел всего один человек. Об этом журналистам сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики.
По его словам, с предприятия вышел дедушка, причём абсолютно случайно: он отпросился у украинских военных за вещами и ничего не знал о гуманитарном коридоре. Пенсионер рассказал, что в бомбоубежище на заводе находится до 75 человек, в основном это местные жители. Украинские бойцы, как уточнил дедушка, не сообщают гражданским об организации гуманитарных коридоров.
Сегодня эвакуация гражданских с завода "Азот" была сорвана со стороны украинских военных. По словам представителей НМ ЛНР, уже в 8:10–8:20 начался миномётный обстрел. Затем, через три-четыре минуты, начал работать танк, он стал разрушать дома.
Напомним, украинские военные и боевики нацбатов насильно удерживают сотни жителей Северодонецка в подземных сооружениях завода "Азот", заминировав ёмкости с химвеществами. По данным посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, на территории комбината заблокировано 300–400 солдат ВСУ. Они лишены снабжения и находятся в катастрофическом положении.