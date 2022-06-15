С завода "Азот" случайно вышел один из 75 удерживаемых ВСУ гражданских

С территории химкомбината "Азот" в Северодонецке сегодня утром вышел всего один человек. Об этом журналистам сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики.

По его словам, с предприятия вышел дедушка, причём абсолютно случайно: он отпросился у украинских военных за вещами и ничего не знал о гуманитарном коридоре. Пенсионер рассказал, что в бомбоубежище на заводе находится до 75 человек, в основном это местные жители. Украинские бойцы, как уточнил дедушка, не сообщают гражданским об организации гуманитарных коридоров.