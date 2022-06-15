В Запорожской области начали формировать добровольческие батальоны для защиты от ВСУ

В Запорожской области начали формироваться списки добровольцев, которые хотят отправиться на защиту региона от бойцов Вооружённых сил Украины. Свои имена внесли уже 200 человек, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"У нас есть своя милиция. У нас уже есть батальоны людей, мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые хотели бы сегодня защищать свою Родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки", — рассказал Балицкий в эфире передачи "Соловьёв Live".

При этом он отметил, что собственных сил региону не хватит. Для освобождения всей территории области необходима помощь российских военных.