ВС РФ "Калибрами" уничтожили склад с иностранным вооружением под Львовом
Высокоточные ракеты большой дальности "Калибр" уничтожили склад боеприпасов с переданным Украине иностранным вооружением. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он уточнил, что склад располагался в районе населённого пункта Золочев в Львовской области. Уничтоженное вооружение было поставлено ВСУ из стран НАТО, речь идёт в том числе о 155-миллиметровых гаубицах М777. Такие гаубицы использовались ВС США в вооружённых конфликтах в Афганистане и Ираке.
Напомним, что в начале июня глава Чечни Рамзан Кадыров уже публиковал видео уничтожения в городе Лисичанске гаубиц М777, которые были поставлены Киеву зарубежными партнёрами.
Минобороны РФ