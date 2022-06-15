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Опубликовано 15 июня 2022, 08:26
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ВС РФ "Калибрами" уничтожили склад с иностранным вооружением под Львовом

Высокоточные ракеты большой дальности "Калибр" уничтожили склад боеприпасов с переданным Украине иностранным вооружением. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что склад располагался в районе населённого пункта Золочев в Львовской области. Уничтоженное вооружение было поставлено ВСУ из стран НАТО, речь идёт в том числе о 155-миллиметровых гаубицах М777. Такие гаубицы использовались ВС США в вооружённых конфликтах в Афганистане и Ираке.

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Напомним, что в начале июня глава Чечни Рамзан Кадыров уже публиковал видео уничтожения в городе Лисичанске гаубиц М777, которые были поставлены Киеву зарубежными партнёрами.

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Алексей Берковиц
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