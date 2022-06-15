Россия не чинит препятствий для вывоза украинского зерна в Европу

Россия не мешает экспортировать зерно с Украины, подчеркнула в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко. По её словам, это касается и тех территорий, которые находятся под контролем российских военных.

"Мы не вмешиваемся в этот процесс. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание", — заявила Абрамченко.

По её словам, Россия готова оказать любую посильную помощь в вывозе продовольствия из Мелитополя и Бердянска. Абрамченко напомнила, что экспорт производится из крымских портов Керчь и Севастополь, и подчеркнула, что акватория вокруг Одессы заминирована украинской, а не российской стороной. Вице-премьер также сделала акцент на том, что обвинение России другими странами в создании продовольственного кризиса — это "перегибание палки", так как поставки украинского зерна в мире не столь значимы. Также она напомнила, что именно США ввели санкции против России, расстроив мировую экономику.