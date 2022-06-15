Абрамченко рассказала, чем в России заменят TetraPak

В России сейчас уже в активной стадии находится эксперимент по созданию аналога упаковки TetraPak ("Тетрапак") для пищевой продукции. Об этом рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность "поженить" с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным", — сказала она в интервью РБК.

Абрамченко уточнила, что результат может быть без "привычной глазу красивой белой упаковки". Пакеты будут серыми, "экологичными", но зато отечественными.

По словам вице-премьера, эксперимент проводится с участием компании "Монди" из Коми, производителей молочной продукции и полиграфических красок. На качестве и безопасности того, что расфасовано в российскую упаковку, такая замена никак не отразится.

"И в бидоны алюминиевые мы не вернёмся", — заверила вице-премьер.