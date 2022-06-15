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Регион
Опубликовано 15 июня 2022, 03:56
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В Херсонской области ответили на угрозы Зеленского

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал угрозу Зеленского истерикой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о грядущем захвате Херсонской области являются бессмысленной истерикой, конвульсией. Такое мнение высказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Все эти угрозы выглядят глупо. И, честно говоря, уже не смешно. Всё это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима", заявил Стремоусов в беседе с РИА "Новости".

Он выразил уверенность в том, что Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и политиканов, которые делали всё для того, чтобы украсть, уничтожить и забрать.

"Херсонская область — исконно русская земля, которая уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации", сказал Кирилл Стремоусов.

Он считает Зеленского неадекватным человеком, потому что тот планирует бороться до последнего украинца.

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Как сообщал Лайф, ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область отказалась возвращаться в состав Украины.

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ТАСС / АР

Артем Порвин
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