В Херсонской области ответили на угрозы Зеленского
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал угрозу Зеленского истерикой
Слова президента Украины Владимира Зеленского о грядущем захвате Херсонской области являются бессмысленной истерикой, конвульсией. Такое мнение высказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Все эти угрозы выглядят глупо. И, честно говоря, уже не смешно. Всё это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима", — заявил Стремоусов в беседе с РИА "Новости".
Он выразил уверенность в том, что Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и политиканов, которые делали всё для того, чтобы украсть, уничтожить и забрать.
"Херсонская область — исконно русская земля, которая уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации", — сказал Кирилл Стремоусов.
Он считает Зеленского неадекватным человеком, потому что тот планирует бороться до последнего украинца.
Как сообщал Лайф, ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область отказалась возвращаться в состав Украины.
ТАСС / АР