Слова президента Украины Владимира Зеленского о грядущем захвате Херсонской области являются бессмысленной истерикой, конвульсией. Такое мнение высказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Все эти угрозы выглядят глупо. И, честно говоря, уже не смешно. Всё это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима", — заявил Стремоусов в беседе с РИА "Новости".

Он выразил уверенность в том, что Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и политиканов, которые делали всё для того, чтобы украсть, уничтожить и забрать.

"Херсонская область — исконно русская земля, которая уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации", — сказал Кирилл Стремоусов.

Он считает Зеленского неадекватным человеком, потому что тот планирует бороться до последнего украинца.