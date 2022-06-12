В Швеции не разрешили Tetra Pak возобновить работу с Россией

Некоторые шведские компании, в том числе концерн Tetra Pak, обратились к властям страны в конце мая с просьбой изыскать возможности, чтобы продолжить экспорт продукции для дальнейшей работы локализованных в России производств. Так, например, в городе Лобне в Московской области производится "семь из десяти упаковок для молока и соков, используемых в России". И функционирование завода, по соображениям производителя, было бы "гуманитарным" по отношению к рынку. Кроме этого, компания допустила, что в случае прекращения сотрудничества с российской стороной активы могут национализировать. И тогда РФ получит "доступ к технологиям, которых у неё сейчас нет". Если так, по мнению заявителей, меры ЕС получат обратное воздействие.