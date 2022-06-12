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Опубликовано 12 июня 2022, 22:32

В Швеции не разрешили Tetra Pak возобновить работу с Россией

Dagens Nyheter: Швеция запретила Tetra Pak экспорт в Россию

Власти Швеции запретили шведско-швейцарской транснациональной компании Tetra Pak экспортировать товары в Россию. Национальный совет страны по вопросам торговли таким образом ответил на запрос производителя продолжить работу с РФ. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Некоторые шведские компании, в том числе концерн Tetra Pak, обратились к властям страны в конце мая с просьбой изыскать возможности, чтобы продолжить экспорт продукции для дальнейшей работы локализованных в России производств. Так, например, в городе Лобне в Московской области производится "семь из десяти упаковок для молока и соков, используемых в России". И функционирование завода, по соображениям производителя, было бы "гуманитарным" по отношению к рынку. Кроме этого, компания допустила, что в случае прекращения сотрудничества с российской стороной активы могут национализировать. И тогда РФ получит "доступ к технологиям, которых у неё сейчас нет". Если так, по мнению заявителей, меры ЕС получат обратное воздействие.

Шведское ведомство в ответ на доводы Tetra Pak ответило, что её экспорт в РФ с гуманитарного аспекта не рассматривается.

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Ранее Лайф писал, что в ответ на публикации СМИ об уходе Тetra Pak с российского рынка в пресс-службе компании уточнили, что распространяемые слухи не соответствуют действительности. Но это было 23 мая.

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Wikipedia/Энтета

Арина Родионова
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