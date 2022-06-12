Столтенберг допустил, что Украина пойдёт на территориальные уступки

На Украине возможен мир, и вопрос лишь в том, на какие территориальные уступки ей придётся пойти. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировала пресс-служба альянса.

"Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия", — сказал он.

Столтенберг добавил, что военные альянса не ведут боевые действия на Украине. Он вновь повторил, что НАТО не хочет эскалации боевых действий за пределами этой страны.

"Мы никогда не заходили на территорию Украины, и мы отказали украинцам в создании бесполётной зоны", — сказал он.