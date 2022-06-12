Захарова заявила, что настоящая интеллигенция не станет оскорблять армию

Люди, которые оскорбляют Российскую армию защитников Отечества, не являются представителями интеллигенции. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Интеллигенция — это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов", — сказала она.

По мнению Захаровой, критикующие Российскую армию имеют "тонкий" и "неприятный голосок", который раздаётся "с непониманием или оскорблениями" в адрес нашей страны и её народа от тех людей, которые называют себя интеллигенцией.