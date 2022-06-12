Наёмник из Британии был смертельно ранен в боях под Северодонецком
The Independent: Британский наёмник ликвидирован под Северодонецком
Погибший британский наёмник Джордан Гэтли. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Dean Gatley
В ходе боевых действий за Северодонецк погиб наёмник из Великобритании Джордан Гэтли, ранее служивший в армии Соединённого Королевства. Об этом сообщает газета Independent, ссылаясь на заявление его отца Дина Гэтли.
Со слов мужчины, его сын покинул родину в марте, чтобы "продолжить службу в качестве солдата" в интернациональном легионе обороны Украины. Джордан работал военным специалистом, в основном занимаясь обучением бойцов ВСУ. Отец погибшего также рассказал, что известие о смерти сына дошло до семьи 10 июня.
К слову, информацию о смерти наёмника уже подтвердили и в МИД Великобритании. Пресс-секретарь ведомства заявил, что власти страны будут оказывать поддержку семье погибшего. При этом никаких заявлений по этому поводу со стороны Киева до сих пор не было.
Ранее Лайф сообщал, что немецкий наёмник по прозвищу Танк получил смертельное ранение в боях под Харьковом. На момент смерти бойцу было 39 лет. В Германии у него остались жена и дочь.