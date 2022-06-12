Наёмник из Британии был смертельно ранен в боях под Северодонецком

В ходе боевых действий за Северодонецк погиб наёмник из Великобритании Джордан Гэтли, ранее служивший в армии Соединённого Королевства. Об этом сообщает газета Independent, ссылаясь на заявление его отца Дина Гэтли.

Со слов мужчины, его сын покинул родину в марте, чтобы "продолжить службу в качестве солдата" в интернациональном легионе обороны Украины. Джордан работал военным специалистом, в основном занимаясь обучением бойцов ВСУ. Отец погибшего также рассказал, что известие о смерти сына дошло до семьи 10 июня.

К слову, информацию о смерти наёмника уже подтвердили и в МИД Великобритании. Пресс-секретарь ведомства заявил, что власти страны будут оказывать поддержку семье погибшего. При этом никаких заявлений по этому поводу со стороны Киева до сих пор не было.