В МВД Запорожской области назвали взрыв на электростанции Бердянска терактом
Взрыв, произошедший утром 12 июня в городе Бердянске Запорожской области, был терактом. Об этом в беседе с ТАСС заявил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.
"Там теракт. В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции", — сказал он.
Как ранее сообщал Лайф, член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о взрывах в Бердянске. Как уточнили в городской администрации, на трансформаторной станции из-за короткого замыкания случился пожар. Возгорание уже ликвидировано.
Telegram-канал члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова