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Опубликовано 12 июня 2022, 18:45

В МВД Запорожской области назвали взрыв на электростанции Бердянска терактом

Взрыв, произошедший утром 12 июня в городе Бердянске Запорожской области, был терактом. Об этом в беседе с ТАСС заявил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.

"Там теракт. В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции", — сказал он.

Украинские боевики устроили взрыв около здания МВД в Мелитополе, есть пострадавшие
Украинские боевики устроили взрыв около здания МВД в Мелитополе, есть пострадавшие

Как ранее сообщал Лайф, член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о взрывах в Бердянске. Как уточнили в городской администрации, на трансформаторной станции из-за короткого замыкания случился пожар. Возгорание уже ликвидировано.

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Telegram-канал члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова

Никита Осипов
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