В МВД Запорожской области назвали взрыв на электростанции Бердянска терактом

Взрыв, произошедший утром 12 июня в городе Бердянске Запорожской области, был терактом. Об этом в беседе с ТАСС заявил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.

"Там теракт. В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции", — сказал он.