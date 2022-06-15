ВС РФ ударом по аэродрому Вознесенск уничтожили авиатехнику ВВС Украины

Вооружённые силы России ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиатехнику ВВС Украины на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, уничтожено большое количество вооружения и техники из США и Европы, доставленных для украинской группировки войск в Донбассе. Удары были нанесены в районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск (ДНР) и Орловщина (Днепропетровская область).

Кроме того, в результате ударов уничтожены склады боеприпасов в районах Горского и Верхнекаменского в ЛНР, два пункта управления ВСУ и узел связи в районах Переездного и Ивано-Дарьевки в ДНР.