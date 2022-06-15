Минобороны показало видео боевой работы российских ЗРК "Оса-АКМ"

Минобороны России показало кадры работы расчётов зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ". В ходе спецоперации они ведут разведку воздушной обстановки, оперативно обнаруживают и уничтожают беспилотники Вооружённых сил Украины.

Боевая работа расчётов ЗРК "Оса-АКМ". Видео © Минобороны РФ

"Основная у нас задача — это прикрытие своих войск от воздушного противника, в частности от беспилотных летательных аппаратов. Активность беспилотников за последние месяцы снизилась, подразделения противовоздушной обороны беспилотники стали обходить стороной, дабы избежать своих потерь", — рассказал командир дивизиона ЗРК "Оса-АКМ".

Он отметил, что особенностью данного комплекса является то, что для него не нужны мосты и понтонные переправы. ЗРК может перейти любую реку, ему необходим лишь пологий спуск с берега и возможность выйти из воды.