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Регион
Опубликовано 15 июня 2022, 07:24
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Минобороны показало видео боевой работы российских ЗРК "Оса-АКМ"

Минобороны показало видео боевой работы российских ЗРК "Оса-АКМ"

Минобороны России показало кадры работы расчётов зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ". В ходе спецоперации они ведут разведку воздушной обстановки, оперативно обнаруживают и уничтожают беспилотники Вооружённых сил Украины.

Боевая работа расчётов ЗРК "Оса-АКМ". Видео © Минобороны РФ

"Основная у нас задача — это прикрытие своих войск от воздушного противника, в частности от беспилотных летательных аппаратов. Активность беспилотников за последние месяцы снизилась, подразделения противовоздушной обороны беспилотники стали обходить стороной, дабы избежать своих потерь", — рассказал командир дивизиона ЗРК "Оса-АКМ".

Он отметил, что особенностью данного комплекса является то, что для него не нужны мосты и понтонные переправы. ЗРК может перейти любую реку, ему необходим лишь пологий спуск с берега и возможность выйти из воды.

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Ранее российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-24. Кроме того, за период с 13 по 14 июня ВС РФ перехватили украинскую баллистическую ракету "Точка-У" в Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч" в районе Александровки и Донецка, в районе Попасной (ЛНР) и под Харьковом.

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Минобороны РФ

Александра Васильева
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