В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта

В Херсонской области сформировался ажиотажный спрос на российские паспорта. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Очень большой ажиотаж. Всё больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации", — заявил Стремоусов в беседе с РИА "Новости".

Он рассказал, что жители Херсонщины массово стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства. Чиновник уверен, что это происходит из-за того, что Россия может защитить.

"Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства", — сказал Кирилл Стремоусов.

Согласно озвученной им информации, в регионе уже подали свыше десяти тысяч заявлений на получение российского гражданства. Он говорит, что с каждым днём очереди становятся всё больше и больше.

"Поэтому нами увеличивается количество административных центров по приёму документов", — добавил замглавы администрации.