CNN узнал об отказах украинских военных от западного оружия
Украинские военные в некоторых случаях предпочитают не использовать незнакомое им западное оружие, которое массово поставляется в страну. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свой осведомлённый источник.
Как говорится в материале на сайте CNN, подразделения нередко прибегают к коммерческим аналогам такого вооружения. Так, войска Украины получили "сотни" американских дронов-камикадзе Switchblade, но многие предпочитают использовать коммерческие дроны.
Есть также ещё одна проблема. По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, США пытаются лучше разобраться в том, с какой скоростью ВСУ расходуют поставленное вооружение. Но информация ограниченная, потому что Киев не всё рассказывает Западу.
Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачка Украины оружием только увеличит её страдания. По его мнению, поставки вооружений никак не отразятся на параметрах "Операции Z", цели которой всё равно будут достигнуты.
Switchblade