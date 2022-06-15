CNN узнал об отказах украинских военных от западного оружия

Украинские военные в некоторых случаях предпочитают не использовать незнакомое им западное оружие, которое массово поставляется в страну. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свой осведомлённый источник.

Как говорится в материале на сайте CNN, подразделения нередко прибегают к коммерческим аналогам такого вооружения. Так, войска Украины получили "сотни" американских дронов-камикадзе Switchblade, но многие предпочитают использовать коммерческие дроны.

Есть также ещё одна проблема. По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, США пытаются лучше разобраться в том, с какой скоростью ВСУ расходуют поставленное вооружение. Но информация ограниченная, потому что Киев не всё рассказывает Западу.