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Регион
Опубликовано 15 июня 2022, 11:21
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Вышедший с "Азота" дедушка рассказал о главной шишке на заводе

Вышедший с "Азота" пенсионер рассказал, кто следит на заводе за гражданскими

Дедушка, который сегодня случайно вышел с территории завода "Азот" в Северодонецке, рассказал российским военным об обстановке на территории предприятия. По словам начальника гарнизонной службы 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Александра Никишина, пенсионер был слишком напуган — по всей видимости, ему угрожали.

Начальник гарнизонной службы 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Александр Никишин рассказал о вышедшем с завода "Азот" дедушке. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Вывод мирного населения с завода "Азот" был полностью сорван противником. Утром, не было и семи часов, оттуда вышел 74-летний дедушка. Он вышел один. Им (гражданским, удерживаемым на заводе. — Прим. Лайфа) никто не объявлял о том, что сегодня будет вывод", — рассказал он телеканалу "Звезда".

По рассказу дедушки, "всем на заводе руководит" некий бывший чиновник, который когда-то занимал высокий пост на этом предприятии. При этом он не сообщал людям о гуманитарном коридоре. Военные хотели попросить пенсионера, чтобы он рассказал людям о возможности выйти, но он отказался возвращаться на "Азот" под любым предлогом.

Обстрелы ВСУ сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азот"
Обстрелы ВСУ сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азот"

Напомним, украинские военные и боевики нацбатов насильно удерживают сотни жителей Северодонецка в подземных сооружениях завода "Азот", заминировав ёмкости с химвеществами. По данным посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, на территории комбината заблокировано 300–400 солдат ВСУ. Они лишены снабжения и находятся в катастрофическом положении.

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Кадр из видео. Telegram / Zvezdanews

Оксана Попова
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