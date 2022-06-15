Вышедший с "Азота" дедушка рассказал о главной шишке на заводе

Дедушка, который сегодня случайно вышел с территории завода "Азот" в Северодонецке, рассказал российским военным об обстановке на территории предприятия. По словам начальника гарнизонной службы 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Александра Никишина, пенсионер был слишком напуган — по всей видимости, ему угрожали.

Начальник гарнизонной службы 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Александр Никишин рассказал о вышедшем с завода "Азот" дедушке. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Вывод мирного населения с завода "Азот" был полностью сорван противником. Утром, не было и семи часов, оттуда вышел 74-летний дедушка. Он вышел один. Им (гражданским, удерживаемым на заводе. — Прим. Лайфа) никто не объявлял о том, что сегодня будет вывод", — рассказал он телеканалу "Звезда".