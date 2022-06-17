Какие потери ВСУ признал Зеленский в Донбассе Массовый призыв на воинскую службу должен был восполнить потери ВСУ в Донбассе, однако вместо этого безвозвратные потери Украины, наоборот, начали увеличиваться. 39787 39787 Фото © Joe Raedle / Getty Images

Сколько солдат ВСУ погибло на Украине

14 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале признание "больших потерь" ВСУ в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ. Потери украинской армии он назвал болезненными, особенно отметив, что много военных Украина теряет в Харьковской области и Северодонецке. Последний город практически полностью обследован и зачищен, а подразделения ВСУ рискуют повторить окружение в Мариуполе и на заводе "Азовсталь".

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинская армия почти полностью выбита и из промзоны, а остатки загнаны на завод "Азот".

Замечены также и за "Азотом", на очистных сооружениях и на Лесной Даче, где активничают украинские ДРГ. В аэропорту Северодонецк (находится к югу-восток от города) закрепились укр-формирования. Они заняли ряд зданий и из артиллерии бьют в восточную сторону. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского Родион Мирошник Посол ЛНР в Российской Федерации

По данным собеседников Лайфа в зоне СВО, особенно крупные потери (в несколько раз бóльшие, чем в Северодонецке) ВСУ несут последние несколько дней в Циркунах, Золочеве и на салтовском направлении, что может говорить о скором окружении Харькова. Косвенно данные о больших потерях, по словам военного аналитика и бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера, подтверждают и требования Киева прислать в страну как можно больше вооружения.

Если вам нужно 500 танков, значит, вы уже потеряли 500 танков. Это суровый факт! И это всё связано с человеческими жизнями. На каждый уничтоженный танк приходится три-четыре погибших, на каждое орудие — пять-шесть жизней Скотт Риттер Военный аналитик

Карта боевых действий и мобилизация на Украине в 2022 году

Фото © Metin Aktas / Anadolu Agency via Getty Images

Спустя сутки после начала "Операции Z" президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Под призыв попали все граждане страны в возрасте от 18 до 60 лет. После подписания документа значительное количество мужчин призывного возраста поспешили выехать за пределы страны, другие попали под раздачу повесток на фронт там, где обычно мобилизация не проводится. Значительное количество мобилизованных рекрутеры вылавливают около магазинов и заправок, а с наступлением лета повестки украинские военкомы вручают в парках, на пляжах и в других зонах отдыха.

Однако восполнить потери это не помогло: первая волна мобилизации провалилась при попытке деблокировать Мариуполь с херсонского направления. Резервисты, отправленные в передовые части для усиления, погибли после начала ответного огня Российской армии. Две попытки деблокировать Мариуполь по земле стоили ВСУ нескольких батальонов. Многочисленные отряды территориальной обороны, по сведениям собеседника Лайфа из зоны проведения СВО в Харьковской области, не позволяют повысить качество боевых действий. Террбаты, включая печально известный "Кракен", находятся на грани полного уничтожения. При этом реальные потери власти Украины скрывают не только от общественности, но и от американских кураторов из-за риска отказа от дальнейших поставок вооружения, поэтому большинство военнослужащих хоронят в безымянных могилах на ближайших пустырях. Это привело к тому, что вокруг Харькова и в Донбассе в полях появляются братские могилы, куда ВСУ сваливают трупы, которые невозможно опознать.

Безымянное кладбище ВСУ где-то под Харьковом. Видео © https://t.me/c/1475986589/6448

Точные потери ВСУ ещё предстоит посчитать, однако известно, что на Украине уже начата мобилизация резервистов второй очереди. 22 мая Верховная рада проголосовала за продление общей мобилизации на Украине на 90 дней, она продлится до 23 августа. В эту волну попадают граждане страны, проходившие срочную или контрактную службу до 2014 года.

Собеседники Лайфа из числа военнослужащих ДНР отмечают, что первая очередь мобилизации на Украине подошла к концу из-за больших потерь уже в середине марта. Первым, по словам собеседников Лайфа, был исчерпан оперативный резерв — бывшие военнослужащие с боевым опытом в возрасте до 40 лет. Однако под второй очередью ВСУ начинаю маскировать ещё и третью. Помимо военнослужащих, отслуживших до 2014 года, украинские рекрутеры активно рыскают по стране в поисках мужчин из мобилизационного резерва — пригодных по возрасту для прохождения службы. Собеседники Лайфа в муниципальных учреждениях Киева и области отмечают, что ряд признаков указывает на подготовку общественного резерва, в ходе которого ВСУ будут передавать людей, даже "технически" негодных для воинской службы.

Потери украинской армии в 2022 году

Фото © Celestino Arce / NurPhoto via Getty Images

Источники Лайфа в зоне боевых действий отмечают, что из-за усложнения ситуации на донецком направлении вся фронтовая группировка ВСУ начинает постепенно сыпаться. Часть самых хорошо вооружённых и мотивированных бойцов украинской армии регулярно вступает в конфликты между собой со стрельбой и жертвами. Списки конфликтных соединений украинской армии активно проверяет СБУ, а в листах неблагонадёжности уже находятся 92-я отдельная механизированная бригада, 1039-й зенитный ракетный полк, 54-я механизированная бригада и ряд других соединений, ранее направленных в Донбасс.

Особые опасения у СБУ вызывают военные 53-й механизированной бригады. Это соединение одним из первых вступило в бои за Северодонецк, однако было практически полностью уничтожено после прибытия на место депутата от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой. Чтобы скрыть потери, в одно из самых хорошо вооружённых карательных подразделений (бригаду сформировали в 2014 году, за неделю до отправки на восток страны) в Северодонецк привезли резервистов из Ивано-Франковска. Их наспех вооружили и ночью отправили на разведку позиций Российской армии. Из трёх батальонов, отправленных в бой, обратно не вернулся никто. После этого командование бригады приказало личному составу отходить в сторону Лисичанска, а часть военных дезертировала и окопалась на заводе "Азот".

Современного оружия у этих соединений практически нет. 14 июня телеканал CNN сообщил, что "значительное количество" украинских военных "опасается использовать западное вооружение, с которым они ранее не сталкивались". Тонны западного вооружения, включая ПТРК "Джавелин" и многочисленные боеприпасы, были захвачены Российской армией и силами ДНР при зачистке Северодонецка.

Численность армии Украины

Фото © Metin Aktas / Anadolu Agency via Getty Images

Перед 24 февраля численность Вооружённых сил Украины оценивалась в 257 тысяч человек. С учётом нескольких волн мобилизации общая численность ВСУ может достигать 600 тысяч человек, однако общая боеготовность армии от этого всё равно не повышается. Проблема в том, что все 112 дней Украина теряет по батальону (а кое-где и по два) в день. Если вооружиться калькулятором и посчитать только математические потери ВСУ с учётом погрешности на неточность данных, то становится понятно, что всего за три с небольшим месяца Украина потеряла около 100 тысяч человек личного состава — практически половину от всех вооружённых сил.

Крупные потери в самых боеспособных бригадах говорят о том, что под каток Российской армии попали не только наспех призванные резервисты, но и в первую очередь опытные военные и офицеры спецподразделений. Восполнить потери в кадровом офицерском составе (даже в звене младшего состава) невозможно в принципе. Офицеры в ВСУ долгое время играли роль клея, который худо-бедно связывает остатки армии и даёт какую-никакую боеспособность. Бывший командир спецназа пограничных войск ФСБ России, майор запаса Егор Торценков отметил, что без офицеров не могут воевать даже самые мотивированные солдаты.

Необученный солдат в бою — это практически гарантия того, что всё подразделение рискует быть уничтоженным. Люди допускают ошибки, которые обычно учат не допускать, офицеры следят за точностью выполнения приказа и отвечают за жизни людей. Территориальной обороной и никаким другим родом войск такие крупные потери восполнить нельзя, проще отступить, перегруппироваться, а их (ВСУ. — Прим. Лайфа), наоборот, отправляют на убой, как будто специально утилизируют Егор Торценков Бывший командир спецназа пограничных войск ФСБ России

Собеседники Лайфа в ДНР и ЛНР отмечают, что у ВСУ осталось всего несколько крупных тактических групп в Донбассе. Они сосредоточены в районе Авдеевки, Константиновки и Дружковки. И, по сути, несколько тысяч украинских военных — последний оплот вооружённых сил страны в Донбассе. Резервистов в этих частях практически нет, однако в случае крупных потерь взять их будет неоткуда: оперативно подвозить "свежих людей" ВСУ уже не может, а моральный дух призывников и регулярной армии практически на нуле. Единственным балансиром фронта с украинской стороны являются заградительные националистические отряды, от огня которых только в Северодонецке погибло не менее трёх батальонов ВСУ.

Фото © Metin Aktas / Anadolu Agency via Getty Images Когда власти Украины поймут, что пора сложить оружие? 0 Это надо было делать ещё 24 февраля Ждать примерно месяц, ещё не вся армия Украины разгромлена Как только будет зачищен Донбасс, Украина согласится на переговоры Своя версия в комментарии

Авторы Сергей Андреев