Почему "реактивные танки" России не оставили шансов украинскому "Оплоту" в Донбассе Оглавление "Танки онлайн" по-украински Специальная военная операция России на Украине Сколько танков у России и сколько у Украины "Оплот" против российских танков Т-72Б3 и Т-80БВМ в "Операции Z" Танковая дуэль Эти машины создавались в самом начале 90-х. На Украине эти танки всегда называли "убийцами Т-90", но каковы возможности "Оплота" на самом деле? 97059 97059 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Маркив, © ТАСС / Сергей Фадеичев

"Танки онлайн" по-украински

В начале июня появились первые сообщения о том, что ВСУ вводят в состав механизированных бригад самые современные танки, хранившиеся на армейских складах. Среди нескольких Т-64Б был замечен и довольно редкий даже по меркам Украины танк Т-84У, больше известный под прозвищем "Оплот". Фактически Т-84У стал первой попыткой независимой Украины переосмыслить советскую концепцию танкостроения. В качестве основы для боевой машины будущего выбрали советский танк Т-80УД, над оборудованием которого пришлось изрядно потрудиться.

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В апреле 1995 года демонстрационный образец танка Т-84 был представлен на выставке вооружений IDEX-95. Вопреки заявлениям о "полной переработке конструкции" изменения оказались практически косметическими. Уже существующий двигатель форсировали до мощности в 1200 лошадиных сил, а внутри появилась пара дополнительных приборов. Никто из зарубежных заказчиков машину не распробовал, и украинские танкостроители начали модернизировать её заново. В конце 90-х улучшенный Т-84У "Оплот" прошёл испытания и был рекомендован к принятию на вооружение армии Украины.

В 2000 году на базе машины построили улучшенный танк "по стандартам НАТО". Машина, предназначенная для участия в турецком тендере на перспективный боевой танк, была оснащена пушкой калибра 120 мм, дополнительными приборами, вспомогательной силовой установкой и цифровыми системами связи французского производства. Однако испытания показали, что конструкция "не отвечает требованиям заказчика как по надёжности, так и по уровню ремонтопригодности в боевых условиях". Проще говоря, танк не был надёжным и постоянно ломался, не выдерживая даже 20-километрового марша по ровному полигону. Не помогла и цифровая система обмена данными от французской компании Safran. Тестовые экипажи не смогли получить по ней информации и никакого "цифрового поля боя с онлайн-обменом данными" не случилось.

Специальная военная операция России на Украине

Как только российские танки пересекли границу с Украиной и впервые вступили в бой с частями ВСУ, по всем пропагандистским каналам понеслись сообщения, что дивизия танков "Оплот" "уже сформирована и двигается для боя с Российской армией". Как только эксперты и зарубежные аналитики начали изучать эту информацию, то выяснилось, что за все годы программы модернизации Украине удалось построить лишь семь танков Т-84У "Оплот". Производная от этой модификации печально известна по всему миру из-за контракта Украины и Таиланда. В 2011 году власти этой страны закупили 49 машин, из которых практически все были поставлены с критическими дефектами силовой установки, систем вооружения и бронирования. При этом для себя Украина смогла построить всего три танка "БМ-Оплот", местонахождение которых в данный момент неизвестно.

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Вместо них под каток Российской армии попали старые танки Т-80 и Т-80УД "Берёза", конструкцию которых практически на 100% повторяет и "новейший" Т-84У. 10 июня в Минобороны России сообщили новые данные по потерям украинской бронетехники в ходе специальной операции. Всего за практически четыре месяца СВО Российской армии удалось уничтожить 3484 танка и БМП. Общее количество Т-80 и Т-80УД в этом списке будет установлено значительно позднее, однако если Сухопутные войска Украины задействовали в бою танки Т-84У "Оплот", то их потенциальное боевое применение стоит изучить отдельно.

Сколько танков у России и сколько у Украины

В 2020 году итальянский аналитический центр по международным отношениям установил, что Украина, растратив и распродав значительное количество танков из резерва, оставила на вооружении менее одной тысячи пригодных к боевым действиям танков. При этом самыми малочисленными оказались как раз "Оплоты" — Т-84 и Т-80БВ.

Общее количество танков Украины в 2020 году Скриншот © Istituto Affari Internazionali

Бывший внештатный аналитик центра исследований сухопутной техники СССР и России Митчелл Каллахан пояснил Лайфу, что "наиболее современные танки всегда составляли самую незначительную часть танкового парка Украины и являлись самой слабой его частью".

С 24 февраля я видел как минимум десять крупных материалов о том, что Т-84 будут брошены в бой в первую очередь, чтобы остановить продвижение Российской армии. Прошло почти четыре месяца, Россия практически посередине Украины, а этих танков всё ещё не видно в бою Митчелл Каллахан Бывший внештатный аналитик центра исследований сухопутной техники СССР и России

Каллахан отмечает, что одного смешанного батальона украинских танков в текущих условиях недостаточно, чтобы противодействовать российским Т-72, Т-80 и Т-80БВМ, не говоря уже о танках Т-90.

В 2019 году корпорация RAND выпустила отчёт, согласно которому только Западный военный округ России имеет в своём распоряжении несколько танковых армий. Я не могу назвать точного количества танков, но мне кажется, что их общее количество в Западном и Южном военных округах России может превышать актив украинской армии минимум на 30 процентов Митчелл Каллахан Бывший внештатный аналитик центра исследований сухопутной техники СССР и России

"Оплот" против российских танков Т-72Б3 и Т-80БВМ в "Операции Z"

Главное оружие Т-84, на которое всегда делали упор разработчики из Украины, — это противотанковый комплекс "Комбат", созданный для уничтожения танков противника. Однако основная проблема в том, что он не только появился значительно позже советского "Рефлекса", но и, по сути, является его точной копией без видимых улучшений. В дополнение к этому стоит сказать, что "Комбат" устанавливается далеко не на все танки Украины. Только 10% от всех Т-80, Т-80УД и Т-84 были оснащены этим оружием. Бои в Донбассе после начала специальной военной операции России показали, что управляемое вооружение танков используется примерно в двух случаях из десяти, когда существует необходимость поразить цель первым выстрелом.

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Значительное количество танков Т-80У и Т-80УД, которые ВСУ потеряли как в первые дни "Операции Z", так и в самый пик второй фазы, говорит о том, что украинские танки активно пытались сближаться с российской техникой для выстрела из пушки, однако российские Т-72Б3, напротив, активно применяли ПТУР для поражения украинской техники. Особенность российской техники состоит в том, что самый массовый танк ВС РФ — Т-72Б3 — оснащён не только современным противотанковым вооружением, но и новым многоканальным прицелом "Сосна-У". Набор датчиков и чувствительных матриц позволяет командиру быстрее обнаруживать угрозы и обстреливать танки противника, не дожидаясь, когда враг подберётся слишком близко.

Танковая дуэль

По данным собеседников Лайфа в зоне СВО, особую роль на Украине сыграли танки Т-80БВМ. Машины с газотурбинным двигателем часто выходят на передовые боевые позиции украинской армии в тёмное время суток. Благодаря высокой скорости эти машины устраивают внезапные рейды на опорные пункты ВСУ, успевают поразить цель и выйти из зоны удара до того, как противник поймёт, в чём дело. Если машины замечают, то их отход прикрывают боевые машины поддержки танков (БМПТ). Особенно эффективно эта связка (Т-80БВМ + БМПТ) проявила себя во время боёв за Северодонецк, когда крюк в несколько километров позволил отсечь польские САУ "Краб" и несколько украинских танков Т-64Б.

По некоторым данным, от исходного количества танков Т-84 у Сухопутных войск Украины осталось только пять. Одна машина, введённая в строй только 2 июня, через три дня после прибытия на фронт была уничтожена огнём российской артиллерии. Эксперты отмечают, что выдающихся характеристик на поле боя Т-84 показать не может: большинство решений, включая динамическую защиту "Нож", главное орудие калибром 125 мм и другие приборы, родом даже не из 90-х, а из 80-х.

Танк Т-84 "Оплот" ВСУ. Фото © ТАСС / Михаил Маркив

Прямое столкновение ни с российским Т-72, ни тем более с российским Т-80БВМ (на который установлена модернизированная динамическая защита "Реликт") Т-84 пережить не в состоянии. Американские эксперты считают, что этой машине нечего делать на поле боя, однако от бессилия ВСУ перебросили эти танки туда, где техники либо нет совсем, либо её критически мало для отражения атак ВС РФ.

Танковый взвод Украины, на мой взгляд, ничего не решает ни в прямом бою, ни в таких условиях, как на Украине, когда российские солдаты имеют превосходство в технологиях и прикрытие с воздуха. Для украинской техники это билет в один конец Митчелл Каллахан Бывший внештатный аналитик центра исследований сухопутной техники СССР и России

Собеседники Лайфа в зоне проведения СВО отмечают, что два украинских Т-84У "Оплот" уже могли быть брошены на позициях ВСУ под Славянском. Эвакуировать или уничтожить эти машины украинская армия не успела, а это значит, что в скором времени они могут либо отправиться в российские музеи, либо перейти в качестве трофеев силам ЛНР и ДНР.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин Кто выйдет победителем из танковой дуэли Т-84У и Т-72Б3/Т-80БВМ? 0 Т-84У Т-72Б3/Т-80БВМ Су-25 Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев