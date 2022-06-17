Почему у ВСУ не получается дать отпор российским танкам Т-90М на Украине Оглавление Карта боевых действий на Украине Куда продвинулась Российская армия на Украине Т-90М "Прорыв" на Украине Применение этих машин стало во многом знаковым и позволило сделать однозначные выводы относительно боевой техники России 94664 94664 Танк Т-90М. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Карта боевых действий на Украине

С вечера 15 июня источники, близкие к Вооружённым силам ДНР, сообщают, что ВСУ начали массово покидать свои позиции в Бахмуте (Артёмовске). С военной точки зрения оборона этого города для украинской армии лишена всякого смысла: город находится в низине, его сложно оборонять, особенно учитывая численность российских войск.

Не исключено, что вместе с Артёмовском ВСУ могут потерять и Соледар, а одновременно и контроль над трассой в Северск. Поводов для начала срочной эвакуации набралось сразу несколько. Первый — прорыв украинских позиций к северу от Светлодарской дуги. Второй — применение на этом участке "отдельных моторизованных боевых групп" (так их между собой называют украинские военные) Российской армии и сил ДНР. Основу этих тактических формирований составляют танки Т-90М "Прорыв" и БМПТ "Терминатор", которые ведут прикрытие машин по флангу.

Под формат, место прорыва позиций ВСУ под Бахмутом. Фото © Telegram / "Спецоперация Z" | Юрий Подоляка+ Обзоры

По сведениям источников с мест боевых действий, положение для ВСУ "ухудшается практически каждый час". Одной из главных целей армии на этом направлении может стать трасса Бахмут – Лисичанск, контроль над которой лишит украинскую армию возможности маневрировать между крупными городами в этом районе Донбасса. Проблем для ВСУ сразу несколько: кроме того, что над этим районом всё чаще появляется штурмовая авиация ВКС, по ночам в глубокий тыл выходят рейдовые группы, действия которых в ряде случаев сорвали не только ответные меры Украины (например, не позволили ВСУ организованно выйти из Северодонецка), но и спровоцировали армию и националистов на огонь друг по другу.

Куда продвинулась Российская армия на Украине

Тяжёлые бои за Светлодарскую дугу, центром которой и является Бахмут, формально завершились в 2015 году. Тогда силам ЛНР не удалось сломать оборону Украины на этом участке — не было ни достаточного количества людей, ни техники, с помощью которой можно эффективно воевать. И хотя официальный представитель Народной милиции Луганской Республики Иван Филипоненко ещё 24 мая сообщил, что союзные силы освободили от украинских вооружённых формирований Светлодарск, об окончательном разгроме ВСУ на этом участке говорить пока рано.

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Штурмовать в лоб хорошо укреплённый район Российская армия не стала. Вместо этого была избрана другая тактика, которая частично копирует уже известный "северный цветок", опробованный на Северодонецке. Нужную точку охватывают сразу с нескольких сторон, город блокируют, а остаткам ВСУ предлагают либо сдаться, либо уничтожают при попытке сбежать. Пример Рубежного, где, по некоторым данным, впервые были применены "специальные тактические группы" в составе танков Т-72Б3 и боевых машин поддержки "Терминатор", позволил сделать нужные выводы о способности украинской армии нормально воевать. Если днём ВСУ ещё способны огрызаться и применять артиллерию, то ночью украинская артиллерия практически всегда молчит.

Светлодарская дуга для украинской армии — это своеобразное место силы. Там украинская армия перегруппировывалась после Дебальцевского котла, и фактически оттуда начиналось самое крупное наступление ВСУ на Донецк в 2014 году. Другое, уже не символическое, а вполне военное значение этого района — выход к Авдеевке. Городу, из которого армия Украины регулярно обстреливает мирное население Донецка.

Кроме того, взятие Бахмута даёт ВС РФ стратегическое преимущество на всём театре военных действий в регионе. От этого города "северный цветок" может раскрыться в обе стороны — на Лисичанск, отсекая ВСУ пути для отхода вглубь Донбасса, и на Славянск с восточного направления, вдобавок к уже организованному прорыву ВС РФ с севера.

Если восемь лет назад (тогда ещё) ополченцам не хватало опыта, то сегодня значительную часть боевой работы выполняет Российская армия, танки которой могут действовать не только днём, но и ночью в любых погодных условиях. Помимо Т-72Б3 на Бахмут давят несколько специальных тактических групп, оснащённых танками Т-90М "Прорыв".

Т-90М "Прорыв" на Украине

Точных данных о том, когда именно танки Т-90М появились на территории Украины, нет, однако их появление оказало нужный психологический эффект на ВСУ. По своей сути "Прорыв" лишь отдалённо похож на Т-90. Значительная часть электроники, включая систему управления огнём, построена с нуля. Точнее, часть этих приборов Т-90М получил "в наследство" от танка четвёртого поколения Т-14 "Армата", который пока не применяется на Украине. Технологически этот танк — более дешёвая версия Т-14, которая тем не менее воюет с той же эффективностью, что и новая машина.

Американские аналитики из центра CNA, близкого к Пентагону, отмечают, что "по уровню ситуационной осведомлённости и боевой эффективности на дальних и средних дистанциях" Т-90М "Прорыв" превосходит любые зарубежные танки. Бывший внештатный аналитик консалтинговой компании Global Security Эндрю Ли пояснил Лайфу, что Т-90М "качественно превосходит любые российские и зарубежные танки" по целому ряду параметров.

Танк Т-14 "Армата". Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В башне Т-90М "Прорыв-3" установлена пушка 2А82-1М, заимствованная у Т-14 "Армата". Она имеет более длинный ствол, чем пушка 2А46М-5, что даёт ей возможность точно стрелять и использовать большое количество мощных боеприпасов. Большое количество приборов наблюдения привело к тому, что точность стрельбы выросла примерно на 30 процентов, а ресурс ствола повышен до 900 выстрелов Эндрю Ли Бывший внештатный аналитик Global Security

Точное количество этих машин в войсках неизвестно, однако, по некоторым данным, речь может идти о трёх сотнях Т-90М сразу на нескольких направлениях. Часть из них была задействована в первой фазе "Операции Z" и принимала участие в освобождении Мариуполя, другие танки были переброшены в Северодонецк, где действовали как самостоятельно, так и под прикрытием БМПТ "Терминатор". Группа Т-90М "Прорыв" около Бахмута— третье соединение из самых современных танков, применение которых меняет если не исход войны в целом, то ломает планы противника на стратегически важном направлении.

По сообщениям собеседников Лайфа из зоны боевых действий, в перехваченных переговорах ВСУ после прорыва обороны в районе Зайцево содержались сведения о применении минимум пяти танков этой модели. Украинские военные, на позиции которых машины вышли глубокой ночью, поначалу решили, что прибыло подкрепление, однако после первых выстрелов всё встало на свои места. Во время ночной атаки Т-90М могли применять не только осколочно-фугасные снаряды, но и выстрелы "Вакуум-1" с вольфрамовым сердечником. Эти снаряды изначально готовили с учётом защиты зарубежных танков, поэтому со старыми Т-64БВ и Т-72Б на этом участке "Прорывы" разобрались без труда.

Однако к стрельбе по целям "Прорывы", по некоторым данным, приступили после подготовительной стрельбы с дальних дистанций. Если версия событий именно в таком ключе подтвердится, то это может стать первым свидетельством применения новых управляемых ракет "Спринтер", изначально спроектированных только для танка Т-14 "Армата".

Удар "Прорывами" в считаных десятках километров от Бахмута сыграл ещё одну неожиданную роль в специальной военной операции. Украинские подразделения, располагавшиеся и уничтоженные в районе Зайцево, были последней надеждой не только Бахмутской, но и Краматорской группировки ВСУ и выполняли функцию живого щита, о который должна была споткнуться Российская армия при начале наступления. Теперь нет ни живого щита, ни техники, ни резервов, а российские "Прорывы" и их экипажи получили опыт применения уникальной техники в полноценном бою.

Танк Т-90М. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей Помогут ли Т-90М "Прорыв" ускорить разгром ВСУ? 0 Помогут. Новая техника — всегда хорошо Не помогут. Танки есть танки, нужно что-то потяжелее Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев