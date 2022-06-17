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Опубликовано 17 июня 2022, 11:32
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Пушилин: Освобождать нужно всю Украину, включая русский город Киев

Освобождать следует всю территорию Украины, включая её западные области и Киев, который является русским городом, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Своим мнением он поделился в ходе интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я считаю, правильно было бы <…> [освободить] всю территорию Украины. Я бы сказал, освобождать всю территорию Украины. И, безусловно, русский город Киев, и Западную Украину в том числе", — сказал он.

По словам Пушилина, это позволит избежать перекладывания сложной ответственности на следующие поколения.

"Мы можем сейчас, где-то остановившись в освобождении, переложить всё самое сложное, наверное, на следующее поколение. Правильно это будет? Думаю, всё же нет", — заключил глава Донецкой Народной Республики.

Пушилин заявил о переломе в битве за Донбасс
Пушилин заявил о переломе в битве за Донбасс

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости освободить "все русские города", включая Одессу. Также он считает, что президент Украины Владимир Зеленский в итоге должен предстать перед международным трибуналом из-за преступлений в Донбассе.

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ТАСС / Ковалёв Пётр

Григорий Воронцов
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