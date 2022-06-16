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Опубликовано 16 июня 2022, 15:36
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Пушилин заявил о переломе в битве за Донбасс

Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в битве за Донбасс

Силы ДНР получили преимущество в битве за Донбасс, можно говорить о произошедшем переломе. Об этом "Интерфаксу" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей", отметил Пушилин.

По его словам, в ближайшее время в ДНР примут "исчерпывающие меры" по противодействию обстрелам Донбасса со стороны ВСУ.

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А ранее Пушилин в кулуарах ПМЭФ ответил на несколько вопросов корреспондента Лайфа, главный из которых был об исходе "Операции Z". Глава ДНР заверил, что "мы обязательно победим".

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Александра Вишнякова
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