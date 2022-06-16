В Донбассе поставили задачу "добраться" до Зеленского до его бегства с Украины
Пасечник назвал главной задачей "добраться" до Зеленского до его бегства с Украины
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал главной на сегодня задачей — достать президента Украины Владимира Зеленского до побега из страны. По его мнению, лидер Незалежной не должен избежать наказания за военные преступления.
"Думаю, на сегодняшний день самая главная задача — как-то добраться до него [Зеленского]. Ведь он же наверняка покинет территорию Украины, когда поймёт, что окончательно всё проиграно, если он сейчас ещё находится на территории Украины", — объяснил Пасечник в интервью РИА "Новости".
Глава ЛНР убеждён, что украинский президент должен ответить перед судом "как самый главный военный преступник", как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер. По оценке Пасечника, Зеленский — духовный вдохновитель происходящего, поэтому все приказы отдаются через него.
"И неважно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно, это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, он за это будет отвечать", — подчеркнул руководитель республики.
А ранее экс-депутат Рады Илья Кива рассказал, что президент Незалежной Владимир Зеленский усилил охрану из страха покушения со стороны командования ВСУ. Кроме того, политик отметил, что Зеленский в том числе опасается, что его могут убрать и сотрудники спецслужб стран-союзников. По его словам, в государствах начали говорить о провале и проигрыше Украины, а также о том, что эту войну уже пора прекращать.