В Донбассе поставили задачу "добраться" до Зеленского до его бегства с Украины

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал главной на сегодня задачей — достать президента Украины Владимира Зеленского до побега из страны. По его мнению, лидер Незалежной не должен избежать наказания за военные преступления.

"Думаю, на сегодняшний день самая главная задача — как-то добраться до него [Зеленского]. Ведь он же наверняка покинет территорию Украины, когда поймёт, что окончательно всё проиграно, если он сейчас ещё находится на территории Украины", — объяснил Пасечник в интервью РИА "Новости".

Глава ЛНР убеждён, что украинский президент должен ответить перед судом "как самый главный военный преступник", как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер. По оценке Пасечника, Зеленский — духовный вдохновитель происходящего, поэтому все приказы отдаются через него.

"И неважно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно, это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, он за это будет отвечать", — подчеркнул руководитель республики.