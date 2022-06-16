Макрон, Драги, Шольц и Йоханнис встретились с Зеленским в Киеве

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Также во встрече принял участие президент Румынии Клаус Йоханнис, о визите которого ранее не было известно. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Напомним, сегодня Макрон, Шольц и Драги прибыли на Украину. По мнению западных изданий, целью визита лидеров трёх государств может стать обсуждение таких вопросов, как поставки вооружения Киеву и поддержка заявки Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Прибыв на Украину, они посетили украинский город Ирпень. После возвращения в Киев там сработала воздушная тревога. При этом, согласно карте воздушных тревог, она была объявлена практически синхронно почти по всей Украине.