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Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 12:22
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Макрон, Драги, Шольц и Йоханнис встретились с Зеленским в Киеве

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, украинский лидер Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Марио Драги и глава Румынии Клаус Йоханнис. Фото © Twitter / Liveuamap

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, украинский лидер Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Марио Драги и глава Румынии Клаус Йоханнис. Фото © Twitter / Liveuamap

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Также во встрече принял участие президент Румынии Клаус Йоханнис, о визите которого ранее не было известно. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Лидеры государств приступили к переговорам. Фото © Twitter / UATV English

Лидеры государств приступили к переговорам. Фото © Twitter / UATV English

Напомним, сегодня Макрон, Шольц и Драги прибыли на Украину. По мнению западных изданий, целью визита лидеров трёх государств может стать обсуждение таких вопросов, как поставки вооружения Киеву и поддержка заявки Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Прибыв на Украину, они посетили украинский город Ирпень. После возвращения в Киев там сработала воздушная тревога. При этом, согласно карте воздушных тревог, она была объявлена практически синхронно почти по всей Украине.

Целью поездки Макрона, Шольца и Драги к Зеленскому сочли обсуждение капитуляции Украины
Целью поездки Макрона, Шольца и Драги к Зеленскому сочли обсуждение капитуляции Украины
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Оксана Попова
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