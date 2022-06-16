Глава МИД Британии хочет подключить к переговорам России и Украины ещё несколько стран

"Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились. На уровне G7 и НАТО мы делаем всё возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты. Мы также должны обеспечить участие наших друзей из стран Балтии и Польши", — заявила она во время выступления в Палате общин британского парламента.