Глава МИД Британии хочет подключить к переговорам России и Украины ещё несколько стран
Западные государства должны поддержать Украину на переговорах с Россией по вопросу прекращения конфликта. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс и отметила необходимость привлечь к диалогу Польшу и страны Прибалтики.
"Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились. На уровне G7 и НАТО мы делаем всё возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты. Мы также должны обеспечить участие наших друзей из стран Балтии и Польши", — заявила она во время выступления в Палате общин британского парламента.
Кроме того, она добавила, что Великобритания "никогда не отойдёт от своих обязательств перед Киевом" — вне зависимости от продолжительности спецоперации, и подчеркнула, что "Украина может и обязана победить".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров, который был согласован в апреле на 75%.
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