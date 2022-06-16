Мединский: Проект мирного договора России и Украины в апреле был согласован на 75%

Проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%. Об этом рассказал журналистам помощник президента страны, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в ходе ПМЭФ.

"У нас на протяжении долгого времени шли интенсивные переговоры с украинской стороной об условиях посткризисного урегулирования. Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75", — сказал он.