Мединский: Проект мирного договора России и Украины в апреле был согласован на 75%
Проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%. Об этом рассказал журналистам помощник президента страны, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в ходе ПМЭФ.
"У нас на протяжении долгого времени шли интенсивные переговоры с украинской стороной об условиях посткризисного урегулирования. Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75", — сказал он.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия полностью готова к переговорному процессу, но складывается ощущение, что "мир руководству Украины не нужен".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.
ТАСС / Рюмин Александр