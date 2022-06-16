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Опубликовано 16 июня 2022, 10:53

Мединский: Проект мирного договора России и Украины в апреле был согласован на 75%

Проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%. Об этом рассказал журналистам помощник президента страны, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в ходе ПМЭФ.

"У нас на протяжении долгого времени шли интенсивные переговоры с украинской стороной об условиях посткризисного урегулирования. Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75", — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия полностью готова к переговорному процессу, но складывается ощущение, что "мир руководству Украины не нужен".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.

Захарова: Киев до сих пор не ответил на предложения России по мирному договору от 15 апреля
Захарова: Киев до сих пор не ответил на предложения России по мирному договору от 15 апреля
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ТАСС / Рюмин Александр

Оксана Попова
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