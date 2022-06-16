Депутат Кастюкевич: Жители освобождённых районов Украины строят "русский мир"

Сегодня жители освобождённых территорий Украины заняты строительством лучшей жизни и "русского мира". Об этом рассказал депутат Госдумы, координатор гуманитарной миссии "Единой России" в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Депутат Кастюкевич рассказал о ситуации на освобождённой от ВСУ территории вблизи Мариуполя. Видео © Telegram / "СОЛОВЬЁВ"

Он поведал, как во время боёв за Мариуполь посетил одну из деревень в области, где пообщался с преподавателями сельской школы. Тогда люди там мечтали разве что об установке котельной. После освобождения этой территории из-под контроля Киева жизнь там налаживается, говорит депутат. Котельную установили, а сами люди заняты строительством лучшей жизни.

"Сейчас люди занимаются подготовкой к новому учебному году, и всё идёт полным ходом. И учителя на этих территориях заняты делом, а не выжиданием хорошей жизни. Они её строят. Вот ту самую хорошую жизнь. И они строят тот самый "русский мир" на освобождённой территории Украины", — сказал Кастюкевич.