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Опубликовано 15 июня 2022, 12:13

Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль уже 238 населённых пунктов

Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооружённых сил России взяли под контроль уже 238 населённых пунктов. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Карта продвижения сил ДНР и ЛНР. Фото © Телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР

Карта продвижения сил ДНР и ЛНР. Фото © Телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР

"По состоянию на 15 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 238 населёнными пунктами, включая Рассадки", — говорится в сообщении.

В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погибло пять человек, ещё 39 пострадали
В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погибло пять человек, ещё 39 пострадали

А ранее ДНР попросила Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы "Искандер", а также авиацию для подавления украинской артиллерии. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Александра Вишнякова
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