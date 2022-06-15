Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль уже 238 населённых пунктов
Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооружённых сил России взяли под контроль уже 238 населённых пунктов. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Карта продвижения сил ДНР и ЛНР. Фото © Телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР
"По состоянию на 15 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 238 населёнными пунктами, включая Рассадки", — говорится в сообщении.
А ранее ДНР попросила Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы "Искандер", а также авиацию для подавления украинской артиллерии. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY