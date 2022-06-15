В Херсоне возобновил работу морской порт

Херсонский морской порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Об этом заявили в Военно-гражданской администрации Херсонской области.

"Утверждён новый руководитель Херсонского морского порта. Им стал Андрей Харитонов, который проработал в сфере речного и морского транспорта более 20 лет", — добавили в ВГА.