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Опубликовано 15 июня 2022, 12:10

В Херсоне возобновил работу морской порт

Херсонский морской порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Об этом заявили в Военно-гражданской администрации Херсонской области.

"Утверждён новый руководитель Херсонского морского порта. Им стал Андрей Харитонов, который проработал в сфере речного и морского транспорта более 20 лет", — добавили в ВГА.

В порт Мариуполя для перевозки металла прибыло второе судно
В порт Мариуполя для перевозки металла прибыло второе судно

А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о готовности морских портов Мариуполя и Бердянска к отгрузке зерна. По его словам, гавани работают в штатном режиме.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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