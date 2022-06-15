Рябков: Россия в спецоперации на Украине поставит точку там, где нужно ей

В спецоперации на Украине Россия поставит точку там, где это будет нужно ей, а не там, где себе это представляет Запад. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

Дипломат подчеркнул, что Россия отступать не намерена и выполнит все намеченные цели, при этом он назвал печальным тот факт, что Киев не готов к переговорам и настроен продолжать "бездумную, точнее сказать, безумную накачку Украины вооружением".