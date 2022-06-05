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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 08:31

Путин считает целью "возни" с поставками оружия Киеву затягивание конфликта

"Возня" с дополнительными поставками иностранного оружия Киеву устраивается только для того, чтобы затянуть боевые действия на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооружённый конфликт", — сказал президент, комментируя сведения о намерении США отправить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS.

Путин: При поставке ВСУ дальних ракет Россия уничтожит объекты, которые пока не трогает
Путин: При поставке ВСУ дальних ракет Россия уничтожит объекты, которые пока не трогает

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. В Белом доме заверили, что украинские власти пообещали не использовать комплексы для нанесения ударов по территории России. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания Зеленского, а в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации.

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kremlin.ru

Александра Васильева
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