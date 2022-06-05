Путин считает целью "возни" с поставками оружия Киеву затягивание конфликта

"Возня" с дополнительными поставками иностранного оружия Киеву устраивается только для того, чтобы затянуть боевые действия на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооружённый конфликт", — сказал президент, комментируя сведения о намерении США отправить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS.